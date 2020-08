Marocchino e la compagna seguivano anziani e li derubavano | VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Inseguivano gli anziani e poi li derubavano. Un Marocchino pregiudicato e la compagna sono stati arrestati dopo l’ultimo furto. anziani che dopo una vita dedicata a racimolare onestamente risparmi, venivano umiliati da due balordi che li rapinavano e, talvolta, molestavano, senza pietà. La Polizia di Genova ha arrestato un 35enne di origine marocchina e la compagna 27enne per ricettazione e rapina aggravata. L’uomo oltretutto risultava evaso, la donna, invece era libera ed è stata denunciata anche per lesioni personali. Pare non fosse il primo furto che commettevano a Genova. Nel loro ultimo colpo i due balordi a bordo di uno scooter avevao raggiunto un anziano nei pressi di un condominio. La vittima di 86 anni, ha provato a ... Leggi su chenews

Genova, coppia rapina un anziano nell'androne del palazzo

La donna ha distratto un 86enne per rubargli borsello e cellulare, poi è fuggita con il compagno. Rintracciati dalla polizia poco dopo Nel pomeriggio del 12 agosto un 86enne è stato rapinato nell'androne di un palazzo.

