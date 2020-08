Mario Balotelli si scatena in vacanza: bacia la ragazza conosciuta in spiaggia a Marbella [FOTO] (Di domenica 16 agosto 2020) Mario Balotelli in vacanza in Spagna con un gruppo di amici Mario Balotelli nelle ultime ore è finito di nuovo al centro del gossip perché ha baciato una misteriosa ragazza in spiaggia a Marbella. L’attaccante che arriva da una stagione calcistica alquanto disastrosa con il Brescia, di recente ha fatto strage di cuori durante la sua ultima vacanza estiva in terra iberica. Qualche giorno fa lo sportivo ha compiuto i suoi primi trent’anni e attualmente si sta rilassando con un gruppo di amici tra il nostro Paese e la Spagna. Mentre si trovava a Marbella, in pochissimi minuti l’ex attaccante del Milan ha sedotto una giovane turista. A riprendere il tutto ci hanno pensato i ... Leggi su kontrokultura

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Mario #Balotelli, che compie 30 anni! L'articolo ???? - jcheeks49 : Mario Balotelli - NaoTasBemAVer : @Football__Tweet Mario balotelli - alegra8253 : RT @AntonioNbo15: A questi due involucri (perché tali sono) se gli chiedi il nome del Presidente della Repubblica è molto probabile che ti… - sermezane : RT @AntonioNbo15: A questi due involucri (perché tali sono) se gli chiedi il nome del Presidente della Repubblica è molto probabile che ti… -