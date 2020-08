Marcia (di ladri) sull’Archivio Centrale dello Stato (Di domenica 16 agosto 2020) Trafugare 970 cimeli autentici della Marcia su Roma del 28 ottobre 1922 non è come trafugarne due o tre. Tanto più se si tratta dei labari (stendardi) dei fasci di combattimento custoditi nei depositi sotterranei dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, l’istituto che conserva la memoria documentale dello Stato unitario, dove – tra le altre rarità – è riposto uno dei tre esemplari della Costituzione repubblicana del 1948 sottoscritti dai padri costituenti.La denuncia risale a poche settimane fa, per la precisione a prima dell’ingresso del nuovo sovrintendente. Ignoto il momento nel quale è Stato perpetrato il furto, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere avvenuto in pieno lockdown, forse ... Leggi su huffingtonpost

