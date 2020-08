Marca - Allan, si inserisce con forza l'Atletico Madrid: pronti quasi 40mln per convincere il Napoli! (Di domenica 16 agosto 2020) Sembrerebbe più vicino all'Everton, ma secondo i racconti dalla Spagna per Allan spunta con prepotenza l'ipotesi Liga. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Marca - Allan, si inserisce con forza l'Atletico Madrid: pronti quasi 40mln per convincere il Napoli! - VincyDevi : @BombeDiVlad @marca Dalla prossima settimana inizierà il vero calciomercato del Napoli iniziando chiaramente dalle… - CarmeloCavani96 : @BombeDiVlad @marca Leverton non supera i 25 più bonus. Se questa offerta fosse vera, allan già stava la da ieri - ElvyAres : RT @BombeDiVlad: #Napoli, secondo @marca l'#AtleticoMadrid irrompe su #Allan. C'è un'offerta importante per il calciatore brasiliano. Ecco… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: #Napoli, secondo @marca l'#AtleticoMadrid irrompe su #Allan. C'è un'offerta importante per il calciatore brasiliano. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Marca Allan Marca - Allan, si inserisce con forza l'Atletico Madrid: pronti quasi 40mln per convincere il Napoli! Tutto Napoli Marca - Allan, si inserisce con forza l'Atletico Madrid: pronti quasi 40mln per convincere il Napoli!

Sembrerebbe più vicino all'Everton, ma secondo i racconti dalla Spagna per Allan spunta con prepotenza l'ipotesi Liga. Come si legge su Marca, l'Atletico Madrid negli ultimi giorni avrebbe fatto delle ...

Napoli, c'è la notizia dalla Spagna: pronta l'offerta dell'Atletico Madrid per Allan!

Il Napoli lavora al mercato in uscita. Tra i giocatori destinati a partire c'è Allan. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Gattuso con l'Everto ...

Sembrerebbe più vicino all'Everton, ma secondo i racconti dalla Spagna per Allan spunta con prepotenza l'ipotesi Liga. Come si legge su Marca, l'Atletico Madrid negli ultimi giorni avrebbe fatto delle ...Il Napoli lavora al mercato in uscita. Tra i giocatori destinati a partire c'è Allan. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Gattuso con l'Everto ...