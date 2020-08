Mantova, lite moglie-marito: denunciati per maltrattamenti (Di domenica 16 agosto 2020) Mantova, 16 agosto 2020 - Entrambi denunciati per maltrattamenti l 'uno nei confronti dell'altro dai carabinieri di Mantova. È finita così una lite tra due coniugi a Mantova. I carabinieri della ... Leggi su ilgiorno

Mantova, 16 agosto 2020 - Entrambi denunciati per maltrattamenti l'uno nei confronti dell'altro dai carabinieri di Mantova. È finita così una lite tra due coniugi a Mantova. I carabinieri della Sezion ...

Mantova, agli arresti a casa pesta la convivente: e finisce in carcere

Il 51enne bloccato dalla polizia il giorno dopo la violenta lite. Era già indagato per droga e per un ferimento con il coltello MANTOVA. Era in carcerazione cautelare da qualche mese, da quando un mag ...

Il 51enne bloccato dalla polizia il giorno dopo la violenta lite. Era già indagato per droga e per un ferimento con il coltello MANTOVA. Era in carcerazione cautelare da qualche mese, da quando un mag ...