Manchester United, Solskjaer: “Non abbiamo capitalizzato le occasioni. I nostri giovani devono crescere…” (Di domenica 16 agosto 2020) Il tecnico degli inglesi commenta a caldo la partita persa con il club andaluso che condanna lo United all'eliminazione.LE PAROLE DI Solskjaercaption id="attachment 869761" align="alignnone" width="594" Getty Images, Solskjaer/caption"Non abbiamo capitalizzato le opportunità create, così diventa difficile vincere le partite. La nostra rosa vanta tanti giovani che devono crescere. Il loro portiere ci ha impedito di segnare, peccato perchè abbiamo giocatori che sanno far male e dispiace non aver concretizzato le occasioni prodotte. Il calcio a volte è crudele, sicuramente possiamo migliorare e giocarci le prime piazze in campionato. Non è stata una stagione fortunatissima sotto l'aspetto degli infortuni, ... Leggi su itasportpress

goal : Juventus are prepared to give Paulo Dybala to Manchester United in order to re-sign Paul Pogba, according to Tuttos… - DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - OptaPaolo : 22 – Il Manchester United ha ora ricevuto 22 rigori in tutte le competizioni 2019/20, piú che qualsiasi altra squad… - CalcioJcom : New post: Douglas Costa in uscita: il Manchester United ci pensa [SKY] - gattusismo__ : Vado a dormire con la consapevolezza che per molti miei compagni di tifo, dopo questa settimana, abbiamo acclarato… -