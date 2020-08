Manchester United, Bruno Fernandes: “Siamo tutti colpevoli” (Di domenica 16 agosto 2020) Mea culpa da parte di Bruno Fernandes dopo la sconfitta del Manchester United contro il Siviglia. Ai microfoni di BT Sport il centrocampista dei Red Devils non cerca alibi: “Quando si concedono opportunità agli avversari, l’errore è di tutta la squadra. Siamo tutti colpevoli per quanto accaduto questa sera, giochiamo per vincere trofei e perdere una semifinale non può minimamente soddisfarci. Abbiamo fatto una grande partita, creando tante occasioni da gol, ma nel calcio non sempre vince chi ha più chance: fare gol è fondamentale, noi ci siamo riusciti solo una volta e su calcio di rigore”. Foto: Twitter Manchester L'articolo Manchester United, Bruno Fernandes: ... Leggi su alfredopedulla

