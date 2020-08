Manchester City-Lione, altra impresa di Garcia che manda a casa Guardiola: è la Champions delle outsider (Di domenica 16 agosto 2020) Questa edizione della Champions sta diventando sempre più quella delle outsider. Non sono bastate la clamorosa sconfitta per 8 a 2 del Barcellona, seppur con un’altra big come il Bayern Monaco, l’impresa del Lipsia contro un apparentemente impotente Atletico Madrid e il quasi miracolo dei ragazzi di Gasperini contro un Paris Saint-Germain salvato nel recupero dalla forza strabordante dei suoi singoli. Anche un’altra favorita come il City di Pep Guardiola si è dovuta arrendere a un Lione che veniva già dal sorprendente passaggio del turno agli ottavi contro un’altra tra le favorite, la Juventus di Maurizio Sarri. In una competizione così strana, atipica, con una formula ... Leggi su ilfattoquotidiano

