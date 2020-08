Manchester City, Guardiola a rischio: il Barcellona ci pensa (Di domenica 16 agosto 2020) Manchester City, Guardiola a rischio: l’ennesimo fallimento in Champions League potrebbe cambiare le gerarchie Giorni di riflessione per Pep Guardiola. Il manager del Manchester City, infatti, rischia grosso dopo l’eliminazione ai quarti dei suoi per mano del Lione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la posizione di Guardiola può creare un vero e proprio effetto domino sulle panchine europee. Il Barcellona sta cercando il nuovo condottiero, ma non sarà semplice anche provare a convincere Pep per un ritorno a casa. Ora ci sarà qualche giorno di vacanza, poi si penserà al futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MovistarFutbol : La Champions, esa asignatura pendiente del Manchester City. #VolverEsGanar - Eurosport_IT : BAYERN DA SBALLO! Barcellona spazzato via, i tedeschi volano in semifinale dove troveranno una tra Manchester City… - OptaPaolo : 3 - Dopo aver superato i quarti di finale di #UCL nelle prime sette occasioni con Barcellona e Bayern Monaco, Pep G… - CriSici : RT @ciccio4official: La giustizia divina si è abbattuta sul Manchester City dopo quanto successo il 13 Luglio #OL #OLManCity #UCL - BrunoGiovanni6 : RT @HarryBosch73: E pensare che se fosse rimasto alla Juve, Cancelo sarebbe stato eliminato dal Lione. Invece è andato al Manchester City e… -