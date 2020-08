Mama di Li Dongmei, alle Giornate degli Autori, Venezia 77 (Di domenica 16 agosto 2020) Presentiamo un film cinese Ma ma he qi tian de shi jian – Mama di Li Dongmei, che parteciperà nella sezione ufficiali dele Giornate degli Autori all 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La regista è la ragazzina che ha vissuto questa storia. Giornate degli Autori,Venezia 77 tra Pink Floyd e Nilde Iotti Venezia 77: Cate Blanchet parla della Mostra del Cinema di Venezia Trama (Mama di Li Dongmei) Mama racconta sette giorni in un villaggio della Cina rurale degli anni Novanta. La storia segue i ricordi legati al paese e alla famiglia della dodicenne Xiaoxian. In quella ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

