Malore in spiaggia, muore anziano (Di domenica 16 agosto 2020) Marina di Grosseto, Grosseto,, 16 agosto 2020 - Un uomo, nella mattinata di domenica 16 agosto, è stato colpito da un Malore mentre si trovava sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gli interventi ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Malore in spiaggia, muore anziano #Grosseto - GrossetoNotizie : Uomo muore dopo un malore in spiaggia: è un turista di 88 anni - CorriereCitta : Ha un malore in spiaggia, si accascia e muore: tragedia a Passoscuro - rocco_lando : Turista colpita da malore in spiaggia a Corigliano Rossano: soccorsi fai-da-te - Cityrumors_it : Martinsicuro, muore in spiaggia per un malore -

Ultime Notizie dalla rete : Malore spiaggia Malore in spiaggia, muore anziano La Nazione Colto da malore in spiaggia, muore turista romano

Marina di Grosseto: Un uomo è stato colpito da malore sulla spiaggia. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118,per l'uomo, 88 anni di Roma, non c'è stato niente da fare, è deceduto dop ...

Malore in spiaggia, muore anziano

Marina di Grosseto (Grosseto), 16 agosto 2020 - Un uomo, nella mattinata di domenica 16 agosto, è stato colpito da un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gli interventi stem ...

Marina di Grosseto: Un uomo è stato colpito da malore sulla spiaggia. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118,per l'uomo, 88 anni di Roma, non c'è stato niente da fare, è deceduto dop ...Marina di Grosseto (Grosseto), 16 agosto 2020 - Un uomo, nella mattinata di domenica 16 agosto, è stato colpito da un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gli interventi stem ...