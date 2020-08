Malattie sessualmente trasmissibili: 8 regole per proteggersi (Di domenica 16 agosto 2020) Le otto regole base per proteggersi dalle Malattie sessualmente trasmissibili: ecco i comportamenti da mettere in atto per evitare di contrarle E’ facile acquisire un’infezione sessualmente trasmessa? Quali sono i comportamenti che dobbiamo mettere in atto per evitare di contrarre una malattia sessualmente trasmessa? Innanzitutto ci sono delle distinzioni da fare: non tutte le Malattie… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Sicilianodoc7 : RT @Stefanialove_of: Non sanno proprio niente in generale delle malattie sessualmente trasmissibili, mi è capitato spesso io di segnalare a… - Stefanialove_of : Non sanno proprio niente in generale delle malattie sessualmente trasmissibili, mi è capitato spesso io di segnalar… - meandmyself375 : I miei hanno molti difetti, ma almeno devo ringraziarli per avermi spiegato metodi contraccettivi e malattie sessua… - MiezaruShoujo : @Moetoriche @vampirically @PVChloride scusa Cate ma sto ancora cercando di smettere di ridere al 'anno catering per… - botero1960 : @leone52641 @NicolaRaiano Si ma non mi hai detto in pratica nella vita di tutti i giorni cosa faresti per convivere… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie sessualmente Malattie sessualmente trasmissibili, l’Iss: “Infezioni sono aumentate del 40% negli ultimi 18… Il Fatto Quotidiano Male Dette Parole

Andiamo in giro con l’uomo più spietato, stronzo e maschilista, che per altro non esiste neanche, che abbiamo creato dentro di noi. E se ci liberassimo della polizia della bellezza? - di e con Teresa ...

Cistite, tutti i sintomi da non sottovalutare

Secondo recenti statistiche almeno un soggetto di sesso femminile su due ne soffre nel corso della vita. L'incidenza del disturbo aumenta con l'avanzare dell'età, si stima infatti che circa il 20-50% ...

Andiamo in giro con l’uomo più spietato, stronzo e maschilista, che per altro non esiste neanche, che abbiamo creato dentro di noi. E se ci liberassimo della polizia della bellezza? - di e con Teresa ...Secondo recenti statistiche almeno un soggetto di sesso femminile su due ne soffre nel corso della vita. L'incidenza del disturbo aumenta con l'avanzare dell'età, si stima infatti che circa il 20-50% ...