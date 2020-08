Macron dice che la Champions League è come l’UE: Francia e Germania sono il motore (Di domenica 16 agosto 2020) Paragone antipaticissimo quello fatto da Emmanuel Macron. Ha utilizzato una metafora calcistica per spiegare, in verità molto male, i rapporti di forza all’interno dell’Unione Europea. E, come era prevedibile, ha fatto scatenare l’indignazione sovranista (e non solo, questa volta). Il presidente francese ha voluto commentare il risultato delle squadre francesi in Champions League. Ha fatto storia, infatti, la qualificazione del Lione in semifinale della massima competizione calcistica europea. La squadra di Rudi Garcia ha raggiunto anche il Psg in semifinale. Le quattro squadre sul tetto d’Europa sono le due francesi e le due tedesche del Bayern Monaco e del RB Lipsia. LEGGI ANCHE > “Lei, presidente, ha detto di aver fatto il cucchiaio all’Olanda”. E ... Leggi su giornalettismo

