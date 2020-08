Lutto negli Usa, è morto il fratello di Donald Trump: addio a Robert (Di domenica 16 agosto 2020) Leggi la notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/esteri/fratello-Trump-morto-1.5419089 L'articolo Lutto negli Usa, è morto il fratello di Donald Trump: addio a Robert proviene da Casteddu On ... Leggi su sardanews

È morto il fratello minore di Donald Trump, Robert. Aveva 71 anni, era ricoverato in ospedale. A darne notizia il presidente degli Stati Uniti in una nota: “E’ con il cuore pesante – scrive – che vi a ...«Appo» tornerà lunedì nella sua Savigliano, che martedì gli darà l’ultimo saluto. Conclusa ieri l’autopsia all’obitorio del cimitero di Cuneo, è arrivato il nullaosta della Procura per i funerali di M ...