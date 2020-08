Lo Spiegel: «È Guardiola il problema? Gli inglesi dicono che pensa troppo» (Di domenica 16 agosto 2020) L’eliminazione del Manchester City dalla Champions – ad opera del Lione – è ovviamente l’argomento del giorno. Per tutti i giornali internazionali. Di Pep Guardiola scrive anche lo Spiegel. Che fa notare come la prima domanda posta in conferenza stampa è stata sull’arbitro. È stato lo stesso Guardiola ad andare dritto al punto: «Non ce l’abbiamo fatta. Non ce l’ho fatta». Il tema – scrive il settimanale tedesco – non è la partita col Lione. Il tema è più ampio, riguarda lo stesso Guardiola. «Non si tratta di stabilire se l’eliminazione in Champions sia stata determinata da occasioni sprecate o errori difensivi, si tratta di stabilire se il problema sia ... Leggi su ilnapolista

