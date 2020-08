Lo sfogo di James: "E’ frustrante non giocare, voglio andare dove posso essere felice!” (Di domenica 16 agosto 2020) Il sogno di mercato di Carlo Ancelotti della scorsa estate, James Rodriguez, ha raccontato a Daniel Habif, influencer messicano, la sua deludente ultima stagione vissuta al Real Madrid: "È frustrante non giocare. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #RealMadrid, stagione deludente per #JamesRodriguez. Il suo sfogo - pccpla : RT @DiMarzio: #RealMadrid, stagione deludente per #JamesRodriguez. Il suo sfogo - cn1926it : #RealMadrid, #JamesRodriguez: “Stagione deludente. Non so dove andrò” - cheobravo : RT @DiMarzio: #RealMadrid, stagione deludente per #JamesRodriguez. Il suo sfogo - lorenzopavann : RT @DiMarzio: #RealMadrid, stagione deludente per #JamesRodriguez. Il suo sfogo -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo James Lo sfogo di James: "E’ frustrante non giocare, voglio andare dove posso essere felice!” Tutto Napoli James Rodriguez si sfoga: «Stagione deludente, è frustrante non giocare»

James Rodriguez si è sfogato dopo l’ennesima stagione deludente e avara di gol e gloria: ecco il messaggio del colombiano James Rodriguez si è messo alle spalle una stagione a dir poco deludente con l ...

Friedkin, 200 milioni cash come anticipo a Pallotta Ma scoppia il caso Dzeko

ROMA Dopo l'addio all'Europa, quello - per ora ipotizzato - da Piazza Affari. All'indomani dell'eliminazione col Siviglia, che ha generato lo sfogo del capitano Edin Dzeko, si delineano i contorni del ...

James Rodriguez si è sfogato dopo l’ennesima stagione deludente e avara di gol e gloria: ecco il messaggio del colombiano James Rodriguez si è messo alle spalle una stagione a dir poco deludente con l ...ROMA Dopo l'addio all'Europa, quello - per ora ipotizzato - da Piazza Affari. All'indomani dell'eliminazione col Siviglia, che ha generato lo sfogo del capitano Edin Dzeko, si delineano i contorni del ...