LIVE – Inter-Rennes, ottavi Youth League 2019/2020 (DIRETTA) (Di domenica 16 agosto 2020) La DIRETTA LIVE di Inter-Rennes, match valido per gli ottavi di finale di Youth League 2019/2020. A Nyon va in scena questa partita valida per gli ottavi di finale in gara secca e rinviata a marzo per l’emergenza coronavirus. I nerazzurri, in caso di vittoria, sfiderebbero una tra Juventus e Real Madrid, appuntamento alle ore 15 di domenica 16 agosto con la sfida che vedrà impegnata la primavera Interista. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Inter-Rennes ore 15 Leggi su sportface

