LIVE – Inter-Rennes 1-0, ottavi Youth League 2019/2020 (DIRETTA) (Di domenica 16 agosto 2020) La DIRETTA LIVE di Inter-Rennes, match valido per gli ottavi di finale di Youth League 2019/2020. A Nyon va in scena questa partita valida per gli ottavi di finale in gara secca e rinviata a marzo per l’emergenza coronavirus. I nerazzurri, in caso di vittoria, sfiderebbero una tra Juventus e Real Madrid, appuntamento alle ore 15 di domenica 16 agosto con la sfida che vedrà impegnata la primavera Interista. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Inter (3-5-2): Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys, Squizzato, Schirò, Vezzoni; Satriano, ... Leggi su sportface

FcInterNewsit : Youth League, LIVE Inter-Rennes 1-0 - Finisce qui! I nerazzurri proseguono il loro cammino! - LucaFioretti13 : ?? #UYL - Alle 18.00 fischio d’inizio di #JuveReal: le due formazioni si giocano un posto nella final eight di… - FcInterNewsit : Youth League, LIVE Inter-Rennes 1-0 - 77', Casadei di testa porta i nerazzurri in vantaggio! - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Youth League, LIVE Inter-Rennes 0-0 - Squadre negli spogliatoi per l'intervallo - ICI_Jogja : RT @FcInterNewsit: Youth League, LIVE Inter-Rennes 0-0 - Squadre negli spogliatoi per l'intervallo -