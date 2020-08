Ligue 1, tre possibili casi di Coronavirus nel Marsiglia (Di domenica 16 agosto 2020) L’Olympique Marsiglia ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito, annunciando l’individuazione di tre possibili casi di Coronavirus fra gli effettivi del proprio organico, i quali si aggiungerebbero ai molteplici già constatati fra i club di Ligue 1. Di seguito il comunicato della compagine transalpino: “Se questi casi venissero confermati, porterebbero a 4 il numero dei casi negli ultimi 4 giorni. Il club, come da protocollo ha contattato già questa sera la commissione LFP“. Leggi su sportface

