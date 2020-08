Libertà e paura sono i due poli della nuova realtà (Di domenica 16 agosto 2020) Massimiliano Lenzi è uno dei pochi giornalisti che ha combattuto da toscanaccio quale è la battaglia di libertà contro il giornale unico del Coronavirus, durante il periodo del lockdown. Lo ha fatto sin dal primo momento e grazie a quello spirito libertario di Franco Bechis, dalle colonne del Tempo. Ne è uscito un libretto che consiglio: Shining Italia. La libertà contro la paura. Il senso di fondo lo si può ritrovare nelle prime pagine, la libertà contro la paura, secondo Lenzi è il nuovo e tragico bipolarismo globale per le democrazie liberali che il Covid si è portato con sé. A quante delle nostre libertà siamo disposti a rinunciare? Quante ne abbiamo già perse? Da sempre, ce ne siamo dimenticati, le libertà hanno un prezzo. Per questo nella quarta di ... Leggi su nicolaporro

Sam_Mois : RT @anna_salvaje: Fatela voi la guerra donne contro uomini. Ché io lo so che di uomini, splendidi compagni, che non hanno paura di misurar… - signornessuno66 : @dottorpax Se concediamo ad un individuo la libertà di ottenere facilmente un'arma, dobbiamo considerare anche di q… - Lorett62826304 : RT @Sabylz: Il mare ci fa sempre un po' paura Per quell'idea di troppa libertà Raf #MareOMontagna #CasaLettori - CalzoniEmj : @ValeSantaSubito UN GRANDE PRESIDENTE CHE NON TEME NESSUNO E NON CI STA AI SOLITI GIOCHETTI DI SINISTRA..FA PAURA È… - 3Aemm : Non hanno paura di voi, hanno paura di quello che voi rappresentate per loro: la libertà! -

Ultime Notizie dalla rete : Libertà paura Avellino, rissa in Piazza Libertà: volano bottiglie, un ferito e tanta paura - Irpiniaoggi.it Irpiniaoggi.it