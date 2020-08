‘Lettere da un paese chiuso’, Toni Capuozzo racconta il lockdown (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA – Da esperienza intima e personale a cronaca quotidiana, da diario di sensazioni, ricordi e annotazioni a ‘Lettere da un Paese chiuso’. Si chiama cosi’ l’ultimo libro del giornalista Toni Capuozzo, un racconto da leggere, ma anche da ascoltare e condividere grazie alla multimedialita’. Leggi su dire

maddiejlawson : RT @twitorino: ?? Il 17 e 18/8, per la rassegna #Bluoltremare del @teatrostabileto lo spettacolo 'Questioni di cuore'. Lettura di #LellaCost… - davidearato : citytaxitorino?? Il 17 e 18/8, per la rassegna #Bluoltremare del teatrostabileto lo spettacolo 'Questioni di cuore'.… - fcarcillo : RT twitorino '?? Il 17 e 18/8, per la rassegna #Bluoltremare del teatrostabileto lo spettacolo 'Questioni di cuore'.… - TAXICABria : RT @twitorino: ?? Il 17 e 18/8, per la rassegna #Bluoltremare del @teatrostabileto lo spettacolo 'Questioni di cuore'. Lettura di #LellaCost… - camilla_staff : RT @twitorino: ?? Il 17 e 18/8, per la rassegna #Bluoltremare del @teatrostabileto lo spettacolo 'Questioni di cuore'. Lettura di #LellaCost… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Lettere paese Lettere al direttore Corriere della Sera