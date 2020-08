L'esercito USA torna su Twitch e gli utenti invadono la chat chiedendo conto dei crimini di guerra (Di domenica 16 agosto 2020) Forse non lo sapevate, ma l'esercito Americano possiede un proprio team eSport, con i membri che regolarmente giocano in streaming su Twitch, agli occhi del mondo intero.La questione è stata oggetto di numerose controversie lo scorso luglio, a causa di alcune pratiche ingannatorie volte a reclutare nuovi soldati tramite false promesse di giochi, console e accessori gratuiti attraverso giveaway. Inoltre, altrettanto controversia era la pratica di bannare qualsiasi utente che chiedesse all'esercito o alla marina dei crimini di guerra compiuti dal governo.Trattandosi di una violazione del Primo Emendamento, Twitch ha ammonito i responsabili del canale dell'esercito, vietando ulteriori giveaway farlocchi. Inoltre, non avrebbero più dovuto bannare gli ... Leggi su eurogamer

Forse non lo sapevate, ma l'Esercito Americano possiede un proprio team eSport, con i membri che regolarmente giocano in streaming su Twitch, agli occhi del mondo intero. La questione è stata oggetto ...

