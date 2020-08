Legge 104: ok all'assistenza a distanza (Di domenica 16 agosto 2020) Licenziamento per abuso permessi Legge 104Legge 104: legittima l'assistenza da casa?Permessi Legge 104: abuso solo se manca nesso tra assistenza e assenza dal lavoroLicenziamento per abuso permessi Legge 104Torna su L'ordinanza n. 16930/2020 (sotto allegata) della Cassazione chiarisce che non costituisce abuso del permesso della 104 per assistere il familiare disabile, trascorrere con l'invalido 20 minuti e poi andare a casa propria, restando a disposizione dello stesso, in attesa di una sua chiamata. Decisione a cui gli Ermellini giungono dopo la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento intimato a una lavoratrice per insussistenza del fatto contestato, da parte della Corte d'Appello, con conseguente ordine alla società datrice di reintegrare la donna nel posto di ... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : Legge 104: ok all'assistenza a distanza - GiorgioSkn : RT @Simo_Fiore: @katya77474537 @Elodiedipa Mio figlio ha la legge 104, art.3 comma 3, disturbo dello spettro dell'autismo. La invito gentil… - AvvPaolaCatania : RT @JusGiuridica: Buon 15 agosto cari Colleghi! ???Come avevamo anticipato,DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il soste… - Sapar_info : #GiocoLegale, #Decreto #Agosto: previsto il riordino degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro e… - RutaRutaRicky : RT @JusGiuridica: Buon 15 agosto cari Colleghi! ???Come avevamo anticipato,DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il soste… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge 104 Agevolazioni auto disabili: non basta la legge 104. Ecco requisiti e condizioni per ottenerle LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Luciano Vassallo, il «Gianni Rivera» etiope (poi meccanico a Ostia) raccontato dall’inviato de L’Équipe

Questo articolo pubblicato il 3 agosto da L’Équipe contiene due storie. Una è quella - appassionante come un romanzo tra avventura e sport - del protagonista del «pezzo», Luciano Vassallo, italiano di ...

Bonus famiglia 2020: aiuti mamme papà figli, assegno unico 2021 novità

Bonus famiglia 2020 aiuti mamma e papà e novità assegno unico dal 2021: All'interno della Manovra 2020, nel pacchetto famiglia Legge di Bilancio 2020, c'è quindi il potenziamento del bonus asilo nido ...

Questo articolo pubblicato il 3 agosto da L’Équipe contiene due storie. Una è quella - appassionante come un romanzo tra avventura e sport - del protagonista del «pezzo», Luciano Vassallo, italiano di ...Bonus famiglia 2020 aiuti mamma e papà e novità assegno unico dal 2021: All'interno della Manovra 2020, nel pacchetto famiglia Legge di Bilancio 2020, c'è quindi il potenziamento del bonus asilo nido ...