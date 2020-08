“Le regole del delitto perfetto”: la sesta stagione della serie tv con Viola Davis è su Sky (Di domenica 16 agosto 2020) Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating nella serie “Le regole del delitto perfetto” (foto Silvia Di Gregorio). LE regole DEL delitto PERFETTOGenere: legal dramaRegia di Peter Nowalk. Con Viola Davis, Billy Brown, Jack Falahee. Su Sky on demand e Rai4 Con la sesta stagione, si è conclusa Le regole del delitto perfetto, acclamata serie del network statunitense Abc (prodotta da Shonda Rhimes) che ha indubbiamente segnato un punto di svolta in un genere ostico e di non sempre immediata accessibilità come il legal drama (in onda su Fox). How to get away with murder (questo il titolo originale) ... Leggi su iodonna

robersperanza : Grazie a chi, anche in questi giorni, riesce a farmi sorridere. E soprattutto grazie a chi si divertirà rispettand… - GassmanGassmann : Quelli violano le regole indicate per evitare il ritorno della fase acuta della pandemia, dimenticando il sacrifici… - Pinucciosono : Ho capito che c'è gente che se ne fotte. Ma se apri le frontiere, mi fai andare in discoteca non è che puoi scas… - alida010 : RT @Ingestibile79: Che poi l'infermiere del terzo piano sbuffa e si indigna che lui si fa il culo in terapia intensiva e la gente non rispe… - franco_guerci : RT @Ingestibile79: Che poi l'infermiere del terzo piano sbuffa e si indigna che lui si fa il culo in terapia intensiva e la gente non rispe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Le regole Coronavirus, Luca Zaia: «La fase 2 è stata decisa dal governo. Io mi occupo di salute e regole» Corriere della Sera