Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per la prossima settimana: la situazione cambia, torna la pioggia in alcune regioni (Di domenica 16 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a sabato 22 agosto 2020. Domani al Nord sull’Emilia-Romagna cielo sereno o temporaneamente velato; sulle restanti regioni nuvolosità diffusa, più compatta sul settore alpino e prealpino, con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in momentanea estensione anche alle aeree pianeggianti durante il pomeriggio; ampie schiarite dalla serata su Piemonte e Lombardia. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte nubi medio-alte sparse in transito diurno. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità. Temperature: minime in aumento su Alpi orientali, coste venete, Marche, aree interne toscane e umbre, bassa Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia ... Leggi su meteoweb.eu

