Le nuove stagioni di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans non vanno in onda il 16 agosto, le serie slittano al lunedì? (Di domenica 16 agosto 2020) Salta il doppio appuntamento settimanale con Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans. Stasera, domenica 16 agosto, i due crime non andranno in onda per lasciare spazio all'incontro di calcio dei play off di serie B Frosinone-Spezia, che occuperà tutta la fascia oraria dedicata a entrambe le serie tv.Hawaii Five-0 doveva debuttare con la decima e ultima stagione in prima assoluta, mentre NCIS New Orleans (che nella settima stagione parlerà di covid-19) proseguiva la programmazione del suo quinto ciclo di episodi. Quando torneranno in onda?Salvo cambiamenti dell'ultima ora, i due crime faranno compagnia agli spettatori lunedì 17 agosto con ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : nuove stagioni Tutte le Serie TV e le nuove Stagioni in Uscita in Italia nel Mese di agosto 2020 Mad for Series Calciomercato Benevento, caccia al colpo | Spunta il campione d’Italia

Il Benevento vuole vivere una grande stagione in Serie A e cerca i grandi nomi dal mercato: nel mirino un campione d’Italia! Dopo aver vissuto una stagione straordinaria che ha sancito il ritorno in S ...

Calciomercato Frosinone, ‘regalo’ promozione | Nome clamoroso

Il Frosinone potrebbe mettere a segno un colpo di spessore da una big della Serie A in caso di promozione: ecco l’ipotesi per la porta Il Frosinone sogna una nuova promozione in Serie A, ma prima dovr ...

