Le corna, il romanzo, la mamma di Andrea Damante: nuovi motivi della rottura con Giulia de Lellis (Di domenica 16 agosto 2020) Per la giornalista Claudia Casiraghi di Vanity Fair non ci sono dubbi: la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia de Lellis sarebbe finita anche a causa del libro che la bella influencer ha scritto raccontando dei tradimenti subiti. A non gradire moltissimo la pubblicazione del romanzo era stato in primis Andrea, che non aveva nascosto la sua insofferenza anche in tv, parlando a Verissimo della scelta di Giulia di rendere pubbliche quelle cose ( ci aveva visto del sano business dietro). Ma in famiglia ci sarebbe stata anche un’altra persona a cui il libro, non sarebbe piaciuto moltissimo. Di chi parliamo? Secondo lo scoop pubblicato da Vanity Fair si tratterebbe della madre di Andrea ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : corna romanzo Maria De Filippi: 'Giulia De Lellis forte e istintiva, ad Amici bocciammo Ultimo e Arisa' Blasting News Italia Le corna, il romanzo, la mamma di Andrea Damante: nuovi motivi della rottura con Giulia de Lellis

Per la giornalista Claudia Casiraghi di Vanity Fair non ci sono dubbi: la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia de Lellis sarebbe finita anche a causa del libro che la bella influencer ha scritto ...

Per la giornalista Claudia Casiraghi di Vanity Fair non ci sono dubbi: la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia de Lellis sarebbe finita anche a causa del libro che la bella influencer ha scritto ...