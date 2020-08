Lazio, attenta: ultimatum di Borja Mayoral a Lotito. Se non arriva l’offerta… (Di domenica 16 agosto 2020) La Lazio, presa dalla questione David Silva, avrebbe messo un po' in secondo piano l'idea Borja Maryoral, giocatore individuato dal club laziale per rinforzare il reparto offensivo.Mayoral HA FRETTAcaption id="attachment 1007779" align="alignnone" width="1024" Mayoral, Getty Images/captionSecondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante spagnolo non avrebbe intenzione di aspettare le mosse della Lazio all'infinito. Infatti, in caso di mancata proposta dei biancocelesti a breve giro di posta, l'attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid sarebbe disposto ad accettare la corte del Valencia, club che ha già presentato una proposta da 15 milioni ai blancos. Lazio, attenta: ultimatum di Borja ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Lazio attenta Notizie Lazio – Lazio attenta, la Juve vuole soffiarti De Paul Cittaceleste.it Rientri a Fiumicino, dopo i controlli parlano i turisti: «In Grecia? Sono più attenti che in Italia»

Con l'entrata in funzione nell'aeroporto di Fiumicino di aree gestite dai medici Usmaf e Asl e allestite da Aeroporti di Roma - in coordinamento con il Ministero della Salute e la Regione Lazio - per ...

Ferragosto di solidarietà al carcere di Velletri

. La Regione Lazio tramite il coadiutore del garante dei detenuti Sandro Compagnoni ha fatto visita al carcere di Velletri. È un piacere e un dovere in una giornata di festa portare i saluti e la soli ...

