L'arte che fa compagnia ai gelati nel centro di Firenze (Di domenica 16 agosto 2020) Capita spesso di incontrare nel centro di Firenze Carmelina Rotundo, isegnante, dalla scuola elementare all'università, e scrittrice, le sue inquietudini e le sue speranze che diventano arte e ... Leggi su lanazione

vaticannews_it : #15agosto #Assunzione, mistero di fede che ha ispirato una singolare iconografia: quella di una neonata, “l’animula… - borghi_claudio : @thewaterflea Certo che se pensano che, ad esempio, in Sardegna ci siano solo calciatori e pecorelle (vedi #Pandora… - chetempochefa : “Mia madre ha conservato la sua ironia fino all’ultimo: è stata la sua chiave di vita. È stata una donna che ha cre… - ripPapillaG : Ieri sera ho twittato un sacco di roba che avrebbe potuto tranquillamente diventare virale MA hanno preso solo 10 l… - calabraducia : RT @CLaRosa7: Le persone che amano leggere, scrivere, che amano la poesia, la musica e l'arte in generale sono capaci di arrivare a profond… -

Ultime Notizie dalla rete : arte che

LA NAZIONE

Il Covid ha fermato attività e tradizioni ma la bella Guardia Sanframondi non si ferma mai. Ha resistito a bufere e intemperie, restando in piedi. Non si sono fermate manifestazioni rinomate come Vina ...Sabato 22 nella Basilica dei SS. Gervasio e Protasio di P.za Cavour Rapallo alle 21, Ensemble Rapallo Musica, direttore Pierdino Tisato con l’organo di Tomasz Adam Nowak Il quinto e ultimo appuntament ...