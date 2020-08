La torta salata irresistibile: con funghi, cotto e scamorza affumicata (Di domenica 16 agosto 2020) . Torte salate, che passione! Vanno benone per una cena fredda in famiglia e piacciono a tutti, bambini compresi. Si possono farcire pressoché con qualunque ingrediente e sono anche divertenti da preparare. Il segreto di questa coi funghi, prosciutto cotto e scamorza che ti presentiamo qui sotto è il ripieno gustoso e filante. Un cuore di sapore al quale nessuno può dire di no. Gli ingredienti Gli ingredienti di questa appetitosa delizia sono questi: un rotolo di pasta sfoglia; 300 grammi di champignon; 200 grammi di scamorza affumicata; 150 grammi di prosciutto cotto affumicato; due uova; due cucchiai di olio di oliva extravergine; due cucchiai di parmigiano reggiano; uno spicchio d’aglio; sale e pepe quanto basta. La preparazione Fai così In ... Leggi su pianetadonne.blog

Cristina64blog : Torta salata al formaggio - GaetanoSabbati2 : RT @homemadebybenny: TORTA SALATA DI PATATE E RICOTTA ?? Ricetta ?? - megrainee : @S0NGCRY_ AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH in pratica è una torta salata con bietole e spinaci, e detta così sembra molto meh… - nicolettagrima2 : @curioso_molto @brunochedog Una specie di torta salata, una specialità reggiana buonisssima!?? - MafaldaraS : Ma non la vuoi fare una bella torta salata con questo caldo!? Ebbene! -

Ultime Notizie dalla rete : torta salata La torta salata di pomodori e feta La Repubblica 'In cucina con Giulia': torta salata estiva

Grosseto: Questa è una vera torta salata estiva. Un classico delle ricette di Ferragosto. Ingredienti colorati e di stagione: peperoni, zucchine, pomodoro e mozzarella in una crosta di pasta brisee ho ...

Una torta salata per il pic nic

La richiesta del Carlino di pensare a un menu per un picnic di Ferragosto, invece che alla compilazione di un elenco di cibi, mi ha portata a immaginare una ‘tavola’ come se fosse un disegno, per vede ...

Grosseto: Questa è una vera torta salata estiva. Un classico delle ricette di Ferragosto. Ingredienti colorati e di stagione: peperoni, zucchine, pomodoro e mozzarella in una crosta di pasta brisee ho ...La richiesta del Carlino di pensare a un menu per un picnic di Ferragosto, invece che alla compilazione di un elenco di cibi, mi ha portata a immaginare una ‘tavola’ come se fosse un disegno, per vede ...