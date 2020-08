La strategia di Trump contro le aziende tech cinesi: dopo TikTok tocca al colosso Alibaba (Di domenica 16 agosto 2020) Non isolate misure ma una vera e propria offensiva Usa contro le aziende tech cinesi dove gli americani non sembrano disposti a scendere a patti come con i dazi Leggi su ilsole24ore

MarinoBruschini : RT @sole24ore: La strategia di Trump contro le aziende tech cinesi: dopo TikTok tocca al colosso Alibaba - RobRe62 : RT @sole24ore: La strategia di Trump contro le aziende tech cinesi: dopo TikTok tocca al colosso Alibaba - GRETA1SGARBO : RT @sole24ore: La strategia di Trump contro le aziende tech cinesi: dopo TikTok tocca al colosso Alibaba - carlopao86 : RT @sole24ore: La strategia di Trump contro le aziende tech cinesi: dopo TikTok tocca al colosso Alibaba - sole24ore : La strategia di Trump contro le aziende tech cinesi: dopo TikTok tocca al colosso Alibaba -

Ultime Notizie dalla rete : strategia Trump La strategia di Trump contro le aziende tech cinesi: dopo TikTok tocca al colosso Alibaba Il Sole 24 ORE La strategia di Trump contro le aziende tech cinesi: dopo TikTok tocca al colosso Alibaba

Il giorno dopo l’ordine con cui dà 90 giorni a Bytedance per vendere le attività americane di TikTok, l’app di brevi video accusata di sottrarre clandestinamente dati agli utenti, Trump dice ai giorna ...

Per risolvere il rebus Mediterraneo Trump chiama Macron. Ecco perché

Gli Stati Uniti vogliono giocare un ruolo negli equilibri nel Mediterraneo (orientale). Troppo grande il rischio che le tensioni possano creare crepe e debolezze che i rivali come Russia e Cina potreb ...

Il giorno dopo l’ordine con cui dà 90 giorni a Bytedance per vendere le attività americane di TikTok, l’app di brevi video accusata di sottrarre clandestinamente dati agli utenti, Trump dice ai giorna ...Gli Stati Uniti vogliono giocare un ruolo negli equilibri nel Mediterraneo (orientale). Troppo grande il rischio che le tensioni possano creare crepe e debolezze che i rivali come Russia e Cina potreb ...