La proposta di Iannicelli: "Vorrei una Final Eight anche in Italia" (Di domenica 16 agosto 2020) Continua a mietere vittime importanti la Final Eight in Champions League, ultima big a soccombere il Manchester City di Guardiola. Leggi su tuttonapoli

La proposta di Iannicelli: "Vorrei una Final Eight anche in Italia"

Le sorprese dei risultati usciti da questa nuova formula stanno trovando molti assensi, tra questi quello del giornalista Peppe Iannicelli, che su Twitter, rivolgendosi ai suoi follower, scrive: "Io ...

FOTO – La proposta di Iannicelli: “Riprendereste Sarri per una rivincita con la Juventus?”

L’esonero di Maurizio Sarri è stata la notizia del giorno. La Juventus ha salutato l’ex tecnico del Napoli, non soddisfatta dal rendimento della squadra bianconera in questa stagione. Il giornalista d ...

