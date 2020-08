La Lega lascia il 12,2% in un anno E la Meloni mette il turbo con Fdi (Di domenica 16 agosto 2020) La Lega di Salvini perde oltre 12 punti nei sondaggi. Pd e M5s scendono, mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si impenna Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

fattoquotidiano : Ubaldo Bocci lascia il ruolo di coordinatore del centrodestra nel Consiglio comunale di Firenze dopo la notizia che… - Affaritaliani : La Lega lascia il 12,2% in un anno E la Meloni mette il turbo con Fdi - Pavuz94 : @veroleghista Quando vedo certe foto non so che pensare. Sono militante, orgogliosamente Lega Nord, dal 2013 e vede… - sanguettio : @elenoirebartoli @hajniy @dinafierro_ @pam_boy Per favore, davvero non ti rendi conto che QUESTA è una generalizzaz… - AlbaaCam : RT @MarinaBrunazzi: @pbecchi Il Pd che si vede al Governo con il @Mov5Stelle sembra sempre meno casta, meno primadonna, meno cene eleganti.… -