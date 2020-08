La Germania apre i bordelli ma vieta il sesso. Che succede a Berlino (Di domenica 16 agosto 2020) La Germania riapre le case chiuse dopo la pausa forzata provocata dall'epidemia da coronavirus. Ma c'è un problema: fino al prossimo 1 settembre il sesso sarà vietato per precauzione e rispettare le regole del distanziamento. Dopo aver compilato un modulo con le proprie generalità, però, si potranno fare solo massaggi erotici: come la prenderanno i clienti? Leggi su iltempo

tempoweb : La Germania apre i bordelli ma vieta il sesso. Che succede a Berlino #germania #sesso #berlino… - LuigiFe20944414 : @brosso_ @FrancescoCoccoT Germania: oggi 1 scuola chiusa + alcune classi in altre scuole . Così si fa. Si apre tutt… - EeMPlus : Nel mese di giugno è scoppiato in Germania lo scandalo #Wirecard. Questo apre una riflessione sui i rischi che si… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania apre La Germania apre i bordelli ma vieta il sesso. Che succede a Berlino Il Tempo La Germania apre i bordelli ma vieta il sesso. Che succede a Berlino

La Germania riapre le case chiuse dopo la pausa forzata provocata dall'epidemia da coronavirus. Ma c'è un problema: fino al prossimo 1 settembre il sesso sarà vietato per precauzione e rispettare le r ...

Semifinali Champions League, Lipsia-Psg e Lione-Bayern Monaco: premiate le meno stanche

Champions League, in vista delle due semifinali, sarà sfida fra Germania e Francia. Lipsia-Psg e Lione-Bayern Monaco premiano le squadre che hanno maggiormente riposato nel post lockdown. La Ligue 1, ...

La Germania riapre le case chiuse dopo la pausa forzata provocata dall'epidemia da coronavirus. Ma c'è un problema: fino al prossimo 1 settembre il sesso sarà vietato per precauzione e rispettare le r ...Champions League, in vista delle due semifinali, sarà sfida fra Germania e Francia. Lipsia-Psg e Lione-Bayern Monaco premiano le squadre che hanno maggiormente riposato nel post lockdown. La Ligue 1, ...