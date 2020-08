La Francia spia della seconda ondata: oltre 3300 casi di coronavirus in 24 ore (Di domenica 16 agosto 2020) È un déjà-vu la situazione del coronavirus in Francia, ma a parti invertite. A inizio marzo, quando la pandemia aveva iniziato a galoppare in Italia, erano gli altri Paesi europei a guardare con ansia al nostro Paese, facendo la conta dei nuovi casi giornalieri e tirando un sospiro di sollievo perché quello che stava succedendo a noi ancora non li riguardava. Ora, invece, è l’Italia a guardare al resto d’Europa in quel modo. Con la consapevolezza che, a marzo, quell’ondata che sembrava riguardare solo lei, alla fine, è arrivata anche negli altri stati europei. Per questo bisogna essere molto preoccupati dagli oltre 3300 contagi che si sono registrati in Francia nelle ultime 24 ore. LEGGI ANCHE > Cosa ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : A marzo era stata l'Italia ad anticipare l'ondata dei contagi da #coronavirus in Europa. Oggi, la situazione potre… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia spia Gli imperdibili dell'estate: “La casa delle spie” di Daniel Silva Il Sole 24 ORE Copernicus spia l’anidride carbonica terrestre

Gli obiettivi prioritari dell’Unione europea di misurare l’anidride carbonica atmosferica prodotta dall’uomo. Queste misure ridurranno le incertezze attuali sulle stime delle emissioni di anidride car ...

The Last Mercenary, Jean-Claude Van Damme sarà un ex spia nell'action Netflix

Jean-Claude Van Damme arriva per la prima volta su Netflix con un nuovo film: interpreterà il ruolo di un ex agente segreto in The Last Mercenary. NOTIZIA di FRANCESCO BELLU — 03/08/2020 Jean-Claude V ...

Gli obiettivi prioritari dell’Unione europea di misurare l’anidride carbonica atmosferica prodotta dall’uomo. Queste misure ridurranno le incertezze attuali sulle stime delle emissioni di anidride car ...Jean-Claude Van Damme arriva per la prima volta su Netflix con un nuovo film: interpreterà il ruolo di un ex agente segreto in The Last Mercenary. NOTIZIA di FRANCESCO BELLU — 03/08/2020 Jean-Claude V ...