La corsa al centro (Di domenica 16 agosto 2020) “E’ una donna cattiva”, dice il presidente Donald Trump di Kamala Harris, candidata democratica alla vice presidenza degli Stati Uniti. Avrebbe preferito un’avversaria o un avversario più radicale, più spostato a sinistra, meno capace di intercettare i voti di repubblicani delusi e democratici moderati. Con la scelta della rigorosa senatrice della California di madre indiana e padre giamaicano, Joe Biden ha mostrato attenzione per la platea di centro che potrebbe essere determinante per la sua elezione alla Casa Bianca a novembre.Al di qua dell’oceano, in Germania, i due co-presidenti della Spd, Saskia Esken e Norbert Walter-Borjans, catapultati da poco alla guida del partito, sembrano essersi ispirati alla vecchia massima dell’immaginazione al potere per individuare il candidato del partito alla cancelleria nelle ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : corsa centro Osilo. La corsa all'anello: al centro...del cuore Sardegna Reporter Tour Bitwa Warszawska, Oscar Riesebeek fa il numero prendendosi tappa e generale

Ribaltone totale nell’ultima tappa del Tour Bitwa Warszawska 1920, la Plock-Plónsk di 160 km; con una bella azione di forza Oscar Riesebeek riesce a conquistare la tappa e la classifica generale della ...

Spinti dalla corrente al largo: ragazzi salvati da un bambino a bordo di un sup

Ieri sera, intorno alle 19.30, sulla spiaggia del resort di Riva del Sole, nel comune di Castiglione della Pescaia, Michelangelo, un bambino di 10 anni, ha portato in salvo un ragazzo e una ragazza ch ...

