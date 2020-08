Koulibaly, cessione più vicina. Il City alza l’offerta (Di domenica 16 agosto 2020) Koulibaly, addio vicino Secondo i media francesi, l’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli è sempre più vicino. Il Manchester City nelle ultime ore, avrebbe aumentato … L'articolo Koulibaly, cessione più vicina. Il City alza l’offerta proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

CalcioPillole : #Napoli, passi avanti per due uscite. Il #ManchesterCity trova l’intesa con #Koulibaly. Resta, però, da convincere… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Il Napoli ha bloccato ma Gabriel ma aspetta la cessione di Koulibaly, Veretout il sostituto di Al… - calciomercato_m : MERCATO - Ceccarini: 'Il Napoli ha bloccato Gabriel ma aspetta la cessione di Koulibaly, Veretout il sostituto di A… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Il Napoli ha bloccato ma Gabriel ma aspetta la cessione di Koulibaly, Veretout il sostituto di Al… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Il Napoli ha bloccato ma Gabriel ma aspetta la cessione di Koulibaly, Veretout il sostituto di Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly cessione

Kalidou Koulibaly potrebbe essere la prima grande cessione estiva del Napoli. In Francia riferiscono di notizie importanti in tal senso. Secondo quanto riferisce Foot Mercato, il Manchester City sareb ...Il Napoli studia le possibili cessioni in vista del prossimo anno. Il mercato inizierà dal 1 settembre al prossimo 5 ottobre, con la stagione nuova che partirà a metà del prossimo mese. Intanto, il cl ...