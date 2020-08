Karina Cascella oggi giunonica in barca, dietro spunta l’ex: «Guarda un po’», fioccano le insinuazioni! (Di domenica 16 agosto 2020) Non sembra indovinarne una ultimamente Karina Cascella: giunonica in barca in un costume intero, l’ex opinionista di Uomini e Donne, oggi presenza fissa di tanti salotti televisivi, finisce nuovamente nel mirino del social. Cosa avrà combinato questa volta? Dopo le recenti critiche per le vacanze ad Ibiza, ecco che qualcos’altro balza agli occhi dei ‘followers’. Questa volta, però, preferisce il silenzio la Cascella. Almeno per il momento. Accusata di aver scelto mete oltreconfine per il proprio divertimento, Karina era intervenuta in prima persona per fornire delle spiegazioni. Ma adesso non sembra fare altrettanto. Leggi anche >> Vittoria Deganello Instagram, selvaggia tra le rocce della Sardegna: la cavigliera unico ... Leggi su urbanpost

MoonEclipses : @chibikrill @spiazzata Allora dovrebbe essere Karina in italiano ??tipo la Cascella - fernweh_____ : Ho appena scoperto che esiste una pagina di Wikipedia in inglese su Karina Cascella. - JustRiccard0 : RT @carmelitavenier: Ma Alfonso che ne direbbe di mettere nel cast una Vladimir Luxuria, una Karina Cascella o una Marina La Rosa? Che aspe… - FF050152 : @carmelitavenier Karina Cascella con quei musi che fa non la vorrei vedere mai più. - Chicca_colors : RT @carmelitavenier: Ma Alfonso che ne direbbe di mettere nel cast una Vladimir Luxuria, una Karina Cascella o una Marina La Rosa? Che aspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Karina Cascella è rifatta? Spunta tutta la verità, ecco i dettagli SoloGossip.it Karina Cascella oggi giunonica in barca, dietro spunta l’ex: «Guarda un po’», fioccano le insinuazioni!

Non sembra indovinarne una ultimamente Karina Cascella: giunonica in barca in un costume intero, l’ex opinionista di Uomini e Donne, oggi presenza fissa di tanti salotti televisivi, finisce nuovamente ...

Karina Cascella è rifatta? Spunta tutta la verità, ecco i dettagli

Karina Cascella si è sottoposta alla chirurgia estetica oppure no? Finalmente la risposta direttamente da lei. Karina Cascella, per anni è stata opinionista a Uomini e Donne. Con il tempo ha lasciato ...

Non sembra indovinarne una ultimamente Karina Cascella: giunonica in barca in un costume intero, l’ex opinionista di Uomini e Donne, oggi presenza fissa di tanti salotti televisivi, finisce nuovamente ...Karina Cascella si è sottoposta alla chirurgia estetica oppure no? Finalmente la risposta direttamente da lei. Karina Cascella, per anni è stata opinionista a Uomini e Donne. Con il tempo ha lasciato ...