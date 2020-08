Juventus-Real Madrid Uefa Youth League 2019/2020 oggi in tv: orario e come vederla in streaming (Di domenica 16 agosto 2020) Cala il sipario sul tabellone degli ottavi di finale della Uefa Youth League. Alle ore 18:00 di domenica 16 agosto andrà in scena l’affascinante sfida tra Juventus e Real Madrid, match posticipato di diversi mesi a causa dell’emergenza coronavirus. La sfida, che garantirà un pass per i quarti di finale, verrà trasmessa in diretta streaming sul sito sportmediaset.it ma in alternativa potrete seguire la gara su Sportface attraverso il live testuale. SEGUI Juventus-Real Madrid IN DIRETTA SU SPORTFACE Leggi su sportface

