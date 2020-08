Juventus, Matuidi spiega l’addio: “La positività al Covid mi ha fatto riflettere, ho capito una cosa” (Di domenica 16 agosto 2020) Blaise Matuidi ha detto addio alla Juventus.Il centrocampista, dopo tre stagioni in bianconero, è volato negli Stati Uniti per vestire la maglia dell'Inter Miami, compagine che milita in MLS e che tra i suoi proprietari annovera anche David Beckham. A spiegare le ragioni della sua scelta, in un'intervista rilasciata all'Equipe, è stato proprio il giocatore, il quale ha addotto al lungo periodo di lockdown che ha vissuto in Italia e che lo ha portato ad una importante riflessione."Il lockdown - ha dichiarato Matuidi - mi ha fatto capire quanto dovrei pensare alla mia famiglia. Sapevo già che fosse la cosa più cara al mondo, certo. Dopo che mi sono ritrovato per due mesi chiuso in casa con mia moglie e i miei figli però ho pensato a loro come mai mi era successo ... Leggi su mediagol

