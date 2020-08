Juventus, Matuidi: "Era il momento di cambiare. Con Pirlo non ho parlato. Su Sarri..." (Di domenica 16 agosto 2020) "Il lockdown mi ha fatto capire quanto dovrei pensare alla mia famiglia. Sapevo già che fosse la cosa più cara al mondo, ma dopo che mi sono ritrovato per due mesi chiuso in casa con mia moglie e i ... Leggi su quotidiano

Torino, 16 agosto 2020 - "Il lockdown mi ha fatto capire quanto dovrei pensare alla mia famiglia. Sapevo già che fosse la cosa più cara al mondo, ma dopo che mi sono ritrovato per due mesi chiuso in c ...