Juventus, Douglas Costa può partire: su di lui c’è il Manchester United (Di domenica 16 agosto 2020) L’esterno della Juventus, Douglas Costa, può lasciare il club bianconero dopo l’interessamento mostrato dal Manchester United Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus continua a lavorare sulle cessioni dopo il trasferimento di Matuidi all’Inter Miami. Il Manchester United sta infatti valutando il profilo di Douglas Costa per la prossima stagione. L’esterno bianconero è un giocatore adatto per il gioco di Solskjaer ma il club inglese è frenato dalla variabile infortuni che hanno sempre tormentato Douglas Costa. In caso di cessione, la Juventus farebbe comunque cassa in quanto il contratto del giocatore scade nel ... Leggi su calcionews24

