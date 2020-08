Juventus, de Ligt rassicura i tifosi: “Sto recuperando” (FOTO) (Di domenica 16 agosto 2020) Matthijs de Ligt è stato operato alla spalla a causa di un infortunio subito in campionato a fine luglio. Il difensore della Juventus, finito sotto i ferri diversi giorni fa, ha voluto mandare un messaggio via social per rassicurare i tifosi sulle sue condizioni. “Sulla via della guarigione, buona domenica a tutti” – ha scritto l’ex Ajax in un post su Instagram, dov’è raffigurato in spiaggia con la spalla e il braccio fasciati. View this post on Instagram On the road to recovery 🙏🏻 buona domenica a tutti! A post shared by Matthijs de Ligt (@mdeLigt ) on Aug 16, 2020 at 5:05am PDT Leggi su sportface

