Juve, nasce la tradizione del vernissage a Villar Perosa – 16 agosto 1959 – VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) 60 anni fa, il 16 agosto 1959, la Juve giocò la prima amichevole in famiglia a Villar Perosa, il paesino vicino Torino nel quale la risiede la villa Agnelli Il 14 agosto 2019 è andata in scena la partitella di Villar Perosa, nella quale ogni anno la Juve si ritrova ad affrontare la Primavera in un'amichevole in famiglia. La tradizione, che va avanti in casa bianconera ormai da 60 anni, iniziò proprio il 16 agosto 1959. La squadra bianconera si ritrovò per la prima volta a Villar Perosa, piccolo paesino vicino Torino nel quale la famiglia Agnelli aveva (e ha) una villa. Lì, in quel giorno, la ...

