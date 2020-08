Justice League: Zack Snyder festeggia il compleanno di Ben Affleck con una foto della Snyder Cut (Di domenica 16 agosto 2020) Zack Snyder ha postato sui social una foto di Batman nella Snyder Cut di Justice League per festeggiare il compleanno di Ben Affleck. Zack Snyder ha postato sui social una foto di Batman nella Snyder Cut di Justice League per festeggiare il compleanno di Ben Affleck. La foto pubblicata su Vero e con la didascalia "Buon compleanno Ben", è stato pubblicato su Vero, la piattaforma di cui il regista si serve per interagire direttamente con i fan, e mostra l'Uomo Pipistrello davanti ... Leggi su movieplayer

