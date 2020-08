Jimi Hendrix, un mistero lungo cinquant'anni (Di domenica 16 agosto 2020) A cinquant'anni dalla morte le ultime ore di Jimi Hendrix sono ancora avvolte nel mistero. L'unica cosa certa è che quando Monika Dannemann se ne accorse, lui era già in fin di vita. Sdraiato privo di coscienza in un lago di vomito provocato dall'ennesima notte passata tra droga, alcol e sonniferi. La fidanzata tedesca chiamò i soccorsi ma l'arrivo dell'ambulanza al Samarkand Hotel di Londra non servì a nulla. All'arrivo dei sanitari Hendrix era già morto? Oppure c'è dell'altro? C'è perfino chi getta un'ombra sulla buona fede dei paramedici di fronte a quell'uomo sbandato e di colore. Intanto Jimi aveva fatto in tempo a entrare nella leggenda. Dopo Brian Jones e prima di Janis Joplin e Jim Morrison, anche lui morì ... Leggi su iltempo

tempoweb : Jimi #Hendrix un mistero lungo cinquant'anni - Alesavioz : @paolo_gibilisco Certo, grande, anche se tra Bach e la Lamborghini c'è un intero universo, metterei che so Mahler,… - ostinAzione : RT @altriSuoni: rock live - NIRVANA, ore 19:00 - LED ZEPPELIN, ore 20:00 - JIMI HENDRIX EXPERIENCE, ore 22:00 su altriSuoni tre band strep… - CTag25 : RT @altriSuoni: rock live - NIRVANA, ore 19:00 - LED ZEPPELIN, ore 20:00 - JIMI HENDRIX EXPERIENCE, ore 22:00 su altriSuoni tre band strep… - n_e_s_s_uno : RT @altriSuoni: rock live - NIRVANA, ore 19:00 - LED ZEPPELIN, ore 20:00 - JIMI HENDRIX EXPERIENCE, ore 22:00 su altriSuoni tre band strep… -

Ultime Notizie dalla rete : Jimi Hendrix Jimi Hendrix, un mistero lungo cinquant'anni Il Tempo Jimi Hendrix, un mistero lungo cinquant'anni

A cinquant’anni dalla morte le ultime ore di Jimi Hendrix sono ancora avvolte nel mistero. L’unica cosa certa è che quando Monika Dannemann se ne accorse, lui era già in fin di vita. Sdraiato privo di ...

Gli Out of the blues sul lungomare Marconi di Senigallia

SENIGALLIA - Il jazz si trasferisce al mare domenica 16 agosto. In collaborazione con l’esperienza decennale di Corinaldo Jazz, Macio e Michele dei bagni M48, sul lungomare Marconi, ospitano alle ore ...

A cinquant’anni dalla morte le ultime ore di Jimi Hendrix sono ancora avvolte nel mistero. L’unica cosa certa è che quando Monika Dannemann se ne accorse, lui era già in fin di vita. Sdraiato privo di ...SENIGALLIA - Il jazz si trasferisce al mare domenica 16 agosto. In collaborazione con l’esperienza decennale di Corinaldo Jazz, Macio e Michele dei bagni M48, sul lungomare Marconi, ospitano alle ore ...