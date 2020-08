Italiano di 37 anni morto a Dresda dopo essere stato arrestato (Di domenica 16 agosto 2020) Un Italiano di 37 anni è morto nella notte mentre era in custodia della polizia di Dresda. Lo riporta la stampa tedesca, spiegando che a riferirlo sono stati domenica la polizia e la procura. La stampa riporta che l’uomo viveva a Dresda. Secondo la ricostruzione della polizia, gli agenti sono stati chiamati sabato sera a intervenire in un ‘Beach bar’ nel quartiere di Mickten, su Leipziger Strasse, perché l’uomo avrebbe lanciato bottiglie e casse di bevande. Per questo sarebbe stato tenuto bloccato dagli impiegati del bar fino all’arrivo della pattuglia.Successivamente, mentre era nei locali della direzione di polizia, il 37enne avrebbe perso conoscenza; sarebbe stato allora rianimato da poliziotti e soccorritori chiamati sul ... Leggi su huffingtonpost

