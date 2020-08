Investito e ucciso, gli arrestati si difendono: 'Accerchiati, siamo scappati per paura. Non ci siamo accorti di averlo messo sotto' (Di domenica 16 agosto 2020) 'siamo stati Accerchiati, abbiamo avuto paura e non ci siamo resi conto di averlo Investito'. Suona più o meno così la versione dei tre ragazzi di 18, 19 e 23 anni, residenti tra Bastia e Assisi, ... Leggi su leggo

Corriere : Malmenato e investito due volte con l’auto dopo una rissa, muore a 24 anni. Fermati tr... - MediasetTgcom24 : Investito e ucciso in Umbria, arrestati tre giovani #Umbria - Corriere : Malmenato e investito due volte con l’auto dopo una rissa, muore a 24 anni. Fermati tre giovani - VELOSPORT1960 : A Bastia Umbra. La rissa, per motivi ancora da accertare, avrebbe coinvolto due gruppi di giovani che si sarebbero… - NonSiSaMai2 : RT @RadioSavana: Bastia Umbra: ragazzo italiano ucciso da branco #risorseINPS. Filippo 24enne è stato prima colpito da calci e pugni in un… -