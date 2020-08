Inter-Shakhtar (lunedì, ore 21, diretta Tv8): Lukaku e Lautaro vogliono la finale. Formazioni (Di domenica 16 agosto 2020) DUSSELDORF – Ci crede, Antonio Conte, in questa Coppa. Giocherà da subito, lunedì sera, 17 agosto conro lo Shakhtar (stadio di Dusseldorf, ore 21, diretta in chiaro su Tv8) l’arma migliore: ossia il tandem d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez, nonostante l’assenza di Sanchez e l’impossibilità di schierare, nel secondo tempo un’altra punta di peso. Conte insisterà sul … Leggi su firenzepost

Zhang e Marotta, insieme ad Antonello, Ausilio e Baccin, in Germania per far sentire la vicinanza all'Inter alla vigilia del match con lo Shakhtar. L'Inter si compatta. Alla vigilia della semifinale d ...Steven Zhang vuole stare vicino alla sua Inter che domani si giocherà l’accesso alla finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Come riportato da Sky Sport, il presidente dei nerazzurri è arr ...