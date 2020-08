Inter, per Conte cambiano solo gli avversari: l’undici titolare non si tocca (Di domenica 16 agosto 2020) Inter, cambiano gli avversari ma gli undici no. A meno di sorprese dell’ultima ora, anche domani non vedremo cambi importanti Inter, cambiano gli avversari ma gli undici no. A meno di sorprese dell’ultima ora, anche domani non vedremo cambi importanti. GLI STESSI UNDICI- Come riporta Gazzetta dello sport, cambiano gli avversari ma gli undici di Conte no. A meno di sorprese dell’ultima ora, anche domani (ore 21, diretta Sky) nella semifinale di Europa League di Dusseldorf contro lo Shakhtar, il tecnico nerazzurro punterà sugli stessi che hanno battuto prima l’Atalanta, poi Getafe e Bayer. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

news calcio, Ashley Young rinasce dall'Inter e si prepara ad affrontare lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League. "Adesso sto giocando con un sorriso stampato in faccia." ...

